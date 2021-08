Guvernul si opozitia din Venezuela au inceput vineri seara in Mexic o noua serie de negocieri in speranta organizarii de alegeri prezidentiale si a ridicarii sanctiunilor care afecteaza tara, relateaza AFP. Un ''memorandum de intelegere'' a fost semnat de Jorge Rodriguez, in numele guvernului presedintelui Nicolas Maduro, si de Gerardo Blayde pentru ''Plataforma Unitaria'', in numele opozitiei, noteaza AFP. Continutul acestui memorandum nu a fost comunicat. Obiectivul acestor negocieri, care survin dupa esecul celor purtate in Barbados in 2019 si in Republica Dominicana…