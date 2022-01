Guvernul se întruneşte în şedinţă - analiză privind progresele înregistrate în realizarea ţintelor din PNRR Guvernul se va întruni în sedinta, miercuri, pe agenda figurând o analiza asupra progreselor înregistrate în realizarea reformelor si atingerea tintelor si jaloanelor din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), noteaza Agerpres. Conform unui comunicat transmis de Guvern, în cadrul sedintei va fi prezentata si o informare asupra gradului de absorbtie a fondurilor de coeziune aferente cadrului financiar multianual 2014 - 2020. O alta informare se va axa asupra gradului de absorbtie a fondurilor europene prevazute pentru România în derularea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

