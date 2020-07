Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ciutacu considera ca atunci cand presa din Romania va inceta sa verifice informațiile oficiale inseamna ca „s-a extins Coreea de Nord pe flancul estic al NATO”, dupa ce la solicitarea Grupului de Comunicare Strategica, CNA a cerut posturilor de radio si TV rigoare si acuratete in ceea ce priveste…

- Sefii de organizatii PSD au primit instructiuni de la centru pentru a sustine ca Guvernul PNL este responsabil pentru epidemia de coronavirus, indicandu-i pe cei mai vizibili peneliști, premierul Ludovic Orban și europarlamentarul Rareș Bogdan, ca fiind primii care nu respecta restricțiile, conform…

- Guvernul poate sa instituie și sa prelungeasca starea de alerta fara sa fie necesara incuviințarea Parlamentului, a decis joi Curtea Constituționala, potrivit unor surse din instituție. CCR a stabilit insa ca este neconstituționala prevederea potrivit careia carantina este instituita prin ordin al ministrului…

- Curtea de Apel a obligat Primaria Capitalei sa reevalueze ofertele depuse la licitația pentru achiziția a 100 de tramvaie, unde au fost desemnați caștigatori turcii de la Durmazlar, in defavoarea Astra Arad. Decizia CAB este definitiva și menține hotararea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,…

- Primarul general Gabriela Firea a lansat, la Romania TV, o serie de acuzații la adresa Guvernului, pe care il acuza ca a blocat testarea populației din motive politice. "O masura incorecta a fost aceea de a stopa testarile. Exista grad de contagiozitate, trebuie sa fim prevazatori. De aici și pana la…

- Parlamentul se reunește de la ora 15.00 pentru a vota hotarârea Guvernului privind încuviintarea starii de alerta în România. Hotarârea Cabinetului Orban a fost modificata de parlamentarii PSD în comisiile juridice. Modificarea printr-o decizie a Parlamentului a unei…

- CCR a dat dreptate Avocatului Poporului și a stabilit ca amenzile uriașe aplicate in starea de urgența și stabilite prin Ordonanțe militare sunt neconstituționale.Renate Weber a anuntat ca anularea lor nu este automata, ci se va face tot de instantele de judecata. Citeste si: Curtea Constitutionala…

- Masca faciala va fi obligatorie dupa 15 mai, cand va incepe relaxarea restricțiilor impuse de autoritați in Romania, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis, purtand chiar o astfel de masca de protecție, potrivit Hotnews. ”Dragii mei, așa vom arata in spațiile publice dupa 15 mai. Am decis ca…