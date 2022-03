Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul rus a interzis exporturile de zahar si de lemn in „tarile neprietenoase” cu Rusia si pe cele de cereale in statele din Uniunea Economica Eurasiatica (UEE) pentru a proteja piata interna, a anuntat Ministerul pentru Dezvoltare Economica, citat de agentia Tass.

- Belgia a ridicat luni practic toate restrictiile care se aplicau impotriva noului coronavirus, precum limitele impuse programului de functionare a restaurantelor sau a barurilor, prezentarea certificatului verde sau a mastilor sanitare in majoritatea spatiilor inchise, relateaza EFE. Premierul belgian,…

- Toate restrictiile anti-COVID din Marea Britanie vor fi ridicate joi, 24 februarie, iar testarea gratuita in masa va lua sfarsit pe 1 aprilie, a declarat luni, 21 februarie, premierul Boris Johnson, a relatat BBC . Boris Johnson a comunicat intr-un discurs tinut in fata Camerei Comunelor ca masura legala…

- Valul pandemic generat de raspandirea variantei Omicron a dus la o creștere fara precedent a numarului de infectari din statele europene, situație care nu a fost resimțita insa la fel de puternic in rata spitalizarilor. In aceste condiții, tot mai multe state au inceput sa puna la punct strategii de…

- Premierul irlandez, Michael Martin, a anuntat vineri ridicarea cu începere de a doua zi a majoritatii restrictiilor sanitare înca în vigoare în tara pentru a lupta împotriva coronavirusului, în fata ameliorarii situatiei sanitare, noteaza AFP. Potrivit…

- Restrictiile urmeaza sa ramana in vigoare inca cel putin o saptamana dupa data limita prevazuta initial, de 16 ianuarie.Restaurantele, barurile si pub-urile vor trebui sa inchida la miezul noptii, iar clientii nu au voie sa stea in picioare si trebuie serviti la masa, in timp ce muzica este interzisa.Pentru…

- In valul cinci al pandemiei, Romania ar putea avea peste un milion de persoane infectate, dar acest val ar putea fi mai scurt decat cele de pana acum, spune Adriana Pistol, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. Daca numarul infectarilor va creste foarte mult, restrictiile care au intrat in vigoare…