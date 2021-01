Guvernul revine la politizarea prefectilor, dupa 15 ani in care acestia au fost alesi, teoretic, din randul functionarilor publici. In 2006 a fost impusa profesionalizarea acestei functii, la cererea Uniunii Europene. Miercuri este de asteptat sa se aprobe o ordonanta de urgenta care schimba Codul Administrativ, astfel incat reprezentantii Guvernului in teritoriu sa poata fi numiti politic.