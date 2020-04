Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban lucreaza la proiectul de Ordonanta de Urgenta prin care se va institui somajul tehnic, in sistemul bugetar, insa pregateste si alte masuri de reducere a cheltuielilor statului. Potrivit unor surse din Guvern, se ia in calcul taierea cu un procent in jur de 25% a indemnizatiei demnitarilor,…

- Guvernul Orban pregateste un proiect de lege prin care lefurile demnitarilor sa fie diminuate cu 25% in timpul starii de urgenta, sustin surse politice pentru Adevarul. Masura ar putea fi prelungita pana in toamna, cand incepe viitoarea sesiune parlamentara.

- Premierul Ludovic Orban sustine ca masura privind trimiterea bugetarilor in somaj tehnic pentru 15 zile in perioada starii de urgenta aduce o economie la buget intre 1,2 si 1,5 miliarde de lei. "Este exact ceea ce am anuntat public, cred ca trebuie sa fim solidari, cred ca trebuie sa impartim greutatile…

- Guvernul va lua in calcul taierea salariilor bugetarilor. O spune Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care a raspuns intrebarilor primite de la ascultatorii emisiunii „Romania in Direct”, de la Europa FM.Taierile salariale in sectorul bugetar ar veni in contextul in care in mediul privat…

- Premierul Ludovic Orban a precizat ca Executivul lucreaza la punerea in practica a pregatirii graduale a spitalelor in funcție de infecțiile cu COVID, avand in vedere trei etape, ultima fiind destinata exclusiv ca in fiecare județ sa existe un spital dedicat pacienților cu coronavirus.Citește…

- Deputatul PMP de Constanta Robert Turcescu cere autoritatilor sa ia in calcul plafonarea salariilor platite din bugetul de stat. ldquo;Presedinte, premier, ministru, parlamentar, procuror, judecator, primar, director la institutii companii de stat sau cu capital majoritar de stat si altii din categorii…

- Premierul Ludovic Orban sustine ca reprezentantii PSD sunt cei care au "inventat" pensiile speciale si ca acestia au votat abrogarea acestora de teama ca "se ingroapa" din punct de vedere politic.

- Premierul Ludovic Orban a spus, joi, ca Guvernul nu a luat inca o decizie cu privire la angajarea raspunderii pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Cu toate acestea, premierul crede ca demersul ar reprezenta "un act de curaj", pe care-l priveste cu "foarte mult interes". "Cand vom…