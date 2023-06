Guvernul pregătește restructurarea facilitaților fiscale - TradeVille Creditele Neguvernamentale Au Crescut In Luna Mai In luna mai 2023, valoarea creditelor neguvernamentale totale, in lei si in alte valute, a crescut cu 7.9% fata de luna mai 2022 si cu 0.7% fata de luna aprilie 2023. Pornind de la o baza mai mica, valoarea creditelor neguvernamentale in valuta a crescut cu 28.2% fata de luna mai 2022, alimentata de creșterea valorii creditelor contractate de companii nefinanciare si IFN-uri (+42.5% vs. mai 2022). In ce privește valoarea creditelor neguvernamentale in lei, acestea au crescut cu doar 0.2% fata de luna mai 2022, avand la baza creșterea cu… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Bancii Mondiale, Ajay Banga, vrea sa isi concentreze eforturile pentru imbunatatirea institutiei financiare internationale, astfel incat sa poata dobandi dreptul de a cere statelor membre o majorare de capital, transmite Reuters. In primul sau turneu in strainatate de la numirea in postul…

- Ministrul de Finante Adrian Caciu a anuntat, joi, ca impactul bugetar, dupa cresterile salariale facute in ultima luna in Educatie si alte sectoare, se ridica la 4 miliarde lei. „ La acest moment, efortul pe care statul roman il face, si am avut o anumita programare bugetara si suntem intr-o procedura…

- Acesta este cel mai redus nivel atins de inflatie din februarie 2022. Economistii chestionati de Reuters se asteptau la o valoare de 6,3%. Inflatia de baza, excluzand energia si alimentele, a coborat, de asemenea, peste asteptari, la 5,3%, de la 5,6%. Inflatia anuala din Germania si Franta a incetinit…

- Summitul BRICS ar putea sa fie mutat din Africa de Sud in China, care nu recunoaște jurisdicția Curții Penale Internaționale (CPI) de la Haga, scrie Reuters, citand surse apropiate de chestiune. Potrivit acestora, acesta este modul in care autoritațile sud-africane doresc sa evite discuțiile despre…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, spune ca partidul sau a castigat alegerile legislative de duminica, el precizand ca are mandatul de a forma un guvern autonom puternic, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Rezultate oficiale partiale ale alegerilor indica o victorie importanta pentru partidul…

- Premierul și liderul PNL, Nicolae Ciuca, a discutat cu președintele PSD, Marcel Ciolacu, luni, 24 aprilie, la Palatul Victoria, despre reducerea cheltuielilor bugetare. O varianta luata in calcul este ca interdictia cumulului pensiei cu salariul sa se aplice doar pentru cei care primesc pensii speciale,…

- Jumatate De Milion De Mașini Made in RomaniaIn anul 2022, sectorul auto din Romania a depașit, din nou, pragul de 30 mld. EUR cifra de afaceri. Ultima data cand industria auto a atins acest nivel a fost in 2019, inainte de pandemie, razboi si inflație si creșterea dobanzii de referința. Tot…

- Deficitul Comercial Al Romaniei, In ScadereConform INS, in luna februarie 2023, exporturile de bunuri au crescut cu 11.8%, in timp ce importurile au inregistrat o creștere mai lenta (+4.8% vs. februarie 2022). Totodata, s-au inregistrat creșteri si in primele doua luni din 2023, exporturile…