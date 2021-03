Stiri pe aceeasi tema

- Elevii care fac naveta sunt puși in dificultate din cauza faptului ca aceasta cheluiala pentru transportul la și de la școala nu poate fi decontata. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat ca aceasta problema va fi rezolvata printr-o Ordonanța de Urgența. Naveta elevilor nu poate fi decontata,…

- Guvernul pregatește o ordonanța de Urgența pentru ca toți elevii sa beneficieze de transport gratuit. Naveta elevilor nu poate fi decontata deocamdata, deoarece face obiectul unei legi privind transportul nereglementat. OUG este rezolvarea acestei probleme, care poate face diferența intre participarea…

- Elevii din Romania trebuie sa poarte masca de protecție atunci cand merg la ore, inclusiv la cele de sport. Acest lucru poate afecta sanatatea copiilor, susține un medic pediatru. Ministerul Educației a formulat o propunere care ar permite elevilor sa faca sport fara masca. Conform documentului, elevii…

- Consiliul National al Elevilor atentioneaza Foto: Agerpres. Consiliul National al Elevilor sustine ca Ministerul Educatiei a aprobat structura anului scolar 2021 - 2022 fara a supune dezbaterii publice un astfel de proiect si fara a tine cont, în esenta, de opiniile reprezentantilor societatii…

- ​​Ministerul Educației și cel al Sanatații au finalizat, joi seara, ordinul comun privind masurile aplicate pentru redeschiderea școlilor. Scenariile au fost stabilite de Comitetul pentru Situații de Urgența din fiecare județ. Preșcolarii nu sunt nevoiți sa poarte masca, iar la apariția primului caz…

- Elevii se vor intoarce ,luni 8 februarie, in scoli dupa cele trei scenarii anunțate deja de catre autoritați. Profesorii vor urma sa faca triaj observațional pe intreaga durata a activitaților școlare. In cazul in care un școlar sau un preșcolar prezinta simptome de infectare cu SARS-CoV-2 in timpul…

- STIRIPESURSE.RO a intrat in posesia Ordinului elaborat de Ministerul Educației și Ministerul Sanatații prin care se detaliaza masurile care trebuie luate de catre fiecare unitate școlara in parte pentru inceperea școlilor. Acest Ordin prevede ca fiecare unitate școlara sa aeriseasca timp de 30 de…

- Elevii s-ar putea intoarce in bancile salilor de clasa de la inceputul anului viitor, cand se termina vacanta de sarbatori, bineințeles, doar daca situatia epidemiologica din Romania va permite acest lucru. In aceste condiții, daca numarul cazurilor noi de COVID-19 va scadea, elevii se vor intoarce…