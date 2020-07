Stiri pe aceeasi tema

- Purtatul maștii in aer liber in zonele aglomerate, dar și limitarea programului pentru anumite terase și cluburi sunt doar cateva dintre noile masuri anuntate astazi, 28 iulie, de premierul Ludovic Orban. „Singurele discuții sunt legate de limitarea programului la cluburi și terase, dar numai in anumite…

- ALDE cere Guvernului condus de Ludovic Orban sa dea persoanelor vulnerabile mastile de protectie promise, inainte de a lua in calcul introducerea obligativitatii purtarii mastilor de protectie in aer liber. Partidul condus de Calin Popescu Tariceanu le-a reamintit guvernantilor ca “au trecut aproape…

- Guvernul ia in calcul deschiderea sezonului estival, in condiții bine regelementate și numai daca raspandirea virusului nu va lua iar amploare. Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca Guvernul are in plan deschiderea sezonului estival „probabil dupa 1 iunie, cand se va reglementa acest sector”,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat sambata ca, in cazul in care Curtea Constitutionala a Romaniei va declara neconstitutionala legislatia privind starea de alerta, Guvernul va emite o ordonanta de urgenta, transmite Agerpres. Curtea Constituționala a aratat, printr-o decizie din 6 mai, ca drepturile…

- Un proiect legislativ inițiat de UDMR, trecut deja de Senat, prevede ca limba maghiara și alte insemne decat cele ale Romaniei pot fi folosite acolo unde populația maghiara este de peste 20%. Proiectul a fost inițiat in decembrie 2019, iar in februarie 2020 s-a cerut Senatului supunerea dezbaterii…