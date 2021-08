Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a respins joi mesajul critic al secretarului de stat al SUA, Antony Blinken, asupra noii legi privind mass-media votata de parlamentul de la Varsovia si care va afecta un post american, relateaza agentia EFE. ''Prietenii nostri americani nu au de ce sa…

- Legea media, care ar afecta in primul rand un post TV critic la adresa guvernului, deținut in prezent de o companie din SUA, a trecut de camera inferioara, dar mai are in fața alte doua voturi cu rezultat incert. Guvernul dominat de conservatori este decis insa sa mearga mai departe, in ciuda avertismentelor…

- Parlamentul Poloniei a adoptat miercuri seara o controversata lege a presei despre care opozitia sustine ca ar putea ameninta libertatea presei si ar putea afecta relatiile cu Statele Unite, informeaza AFP. Legea, al carei proiect a fost deja criticat de Washington, ar putea obliga in special grupul…

- O lege care interzice companiilor din afara UE sa dețina controlul in companiile media poloneze urmeaza sa fie dezbatuta și votata miercuri in parlamentul de la Varșovia. Legea, care pune in pericol postul TVN, deținut de o companie din SUA, a fost criticata de jurnaliști, de Washington și a dus la…

- Unul dintre cele trei partide din coalitia aflata la putere in Polonia si-a anuntat plecarea de la guvernare, dupa ce liderul sau a fost demis din executiv de prim-ministru, relateaza AFP. "Parasim guvernul cu capul sus, demiterea mea este sfarsitul Dreptei unite si inseamna destramarea coalitiei",…

- Guvernul Poloniei urmeaza sa evalueze relaxarea restricțiilor anti-Covid pentru persoanele care s-au vaccinat impotriva coronavirusului și iși indeamna cetațenii sa se imunizeze cat mai rapid, relateaza Euractiv . Propunerile, dezvaluite pentru prima data de publicația locala Gazeta Prawna, ar urma…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki a declarat luni ca autoritatile de la Varsovia vor mentine deschisa mina de carbune de la Turow, situata in apropiere de Cehia, in pofida deciziei recente a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), conform careia Polonia trebuie sa opreasca exploatarea minei…