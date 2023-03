Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, marti, ca sistemul de pensii trebuie reformat in asa fel incat sa fie echitabil si sa fie sustenabil. Intrebat despre raportul favorabil dat de comisiile de specialitate din Senat la proiectul de lege initiat de Guvern pentru modificarea si completarea unor acte…

- Uniunea Europeana a pus capat unei decizii ambițioase și de anvergura: interzicerea vanzarilor noi de mașini cu motor cu combustie incepand cu 2035. Textul validat va obliga autoturismele noi sa nu mai emita CO2 incepand de la mijlocul deceniului urmator, ceea ce inseamna, practic, o interdictie a comercializarii…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat luni ca „intentioneaza” sa viziteze Irlanda si Irlanda de Nord, dupa ce premierul britanic l-a invitat sa vina pentru a comemora asa-numitului acord de pace din „Vinerea Mare”, noteaza AFP. „Va invitam in Irlanda de Nord si speram ca veti putea veni, pentru…

- Premierul britanic Rishi Sunak s-a aflat marți (28 februarie) in Irlanda de Nord pentru a vorbi despre noul sau acord cu Uniunea Europeana privind facilitarea comerțului post-Brexit, o masura care spera ca va ieși in sfarșit din impasul politic din provincie. Sunak incearca sa obțina sprijinul tuturor…

- Regele Charles al Marii Britanii l-a primit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski miercuri (8 februarie), la Palatul Buckingham. A fost prima oprire a lui Zelenski in doar a doua calatorie in strainatate de cand Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie, dupa o vizita la Washington in decembrie.…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski s-a intalnit miercuri (8 februarie) cu premierul britanic Rishi Sunak, dupa ce a sosit la Londra intr-o vizita rara in strainatate. Zelenskiy a mulțumit Marii Britanii pentru sprijinul acordat „din primele zile ale invaziei la scara larga”. „Va mulțumesc foarte…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, intrebat luni la Haga despre ipoteza de a trimite avioane de vanatoare Ucrainei pentru a ajuta la combaterea invaziei ruse, a raspuns prudent ca „nimic nu este interzis in principiu”, relateaza France Presse. El a mentionat „criterii”, inaintea adoptarii oricarei…

- Aprobarea Germaniei pentru reexportul de tancuri Leopard 2 catre Ucraina are o importanța secundara, deoarece Polonia ar putea trimite tancuri in cadrul unei coaliții de țari chiar și fara permisiunea acesteia, a declarat luni (23 ianuarie) premierul polonez Mateusz Morawiecki. Statele Unite și aliații…