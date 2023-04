Stiri pe aceeasi tema

- In urma protestelor fermierilor polonezi impotriva importurilor libere de cereale ucrainene care au distorsionat piata, guvernul de la Varsovia va crea o comisie de ancheta ce va investiga posibile fraude in operatiunile de import, relateaza joi agentia DPA.

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, anunța intalniri suplimentare in criza cerealelor ucrainene.„Organizam intalniri prin care sa aflam date concrete, reale, privind modul in care Guvernul poate sa sprijine și sa asiguram dezideratul propus in sensul ca producția din Romania sa poata sa fie valorificata…

- Ministrul polonez al agriculturii, Henryk Kowalczyk, a demisionat miercuri din funcție, pe fondul furiei crescande a fermierilor din cauza impactului importurilor de cereale ucrainene asupra prețurilor. De asemenea, in paralel, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski efectueaza azi o vizita la Varșovia.Kowalczyk…

- Uniunea Europeana ar trebui sa reintroduca taxe vamale asupra produselor agricole ucrainene daca afluxul acestor produse, ce impinge in jos preturile pe pietele UE, nu poate fi oprit prin alte mijloace, cer premierii din Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria intr-o scrisoare transmisa presedintei…

- In plina Adunare Generala a Judecatorilor, președinta Maia Sandu cere Parlamentului și Guvernului sa creeze o instanța separata, care sa investigheze cazurile de corupție mare din sistemul justiției. „Cei corupți, cei deprinși cu comenzi la telefon, cei obișnuiți cu mita nu vor sa-și schimbe naravul…

- ”Partea rusa (…) nu se opune unei noi prelungiri a Initiativei Marii Negre dupa expirarea celui de-al doilea mandat, la 18 martie, dar numai pe o peroada de 60 de zile”, anunta un adjunct al minsitrului de Externe, Serghei Versinin, intr-o declaratie transmisa presei in urma unei reuniuni.

- Parchetul European investigheaza fraude de milioane de euro legate de gazele cu efect de sera in Bulgaria. Intr-un anunt oficial al parchetului condus de Laura Codruta Kovesi se precizeaza ca in cursul zilei de luni "in Bulgaria au fost efectuate zeci de perchezitii si actiuni de investigatie in…

- Autoritatile ucrainene continuau joi ancheta ordonata cu o zi inainte de presedintele Volodimir Zelenski, dupa decesul ministrului de interne Denis Monastirski in urma prabusirii langa o gradinita a elicopterului in care se afla, provocand de asemenea moartea altor 13 persoane, informeaza AFP.…