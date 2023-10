Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunare nu sunt accidentale, in contextul in care peste jumatate din exportul de cereale din tara vecina tranziteaza Romania, pe cale navala, a afirmat, vineri, premierul Marcel Ciolacu, intr un mesaj transmis participantilor la Bucharest Security Conference,…

- Romania ar putea cumpara un sistem nou anti-drone, in urma atacurilor Rusiei la granița cu țara noastra Romania ar putea cumpara un sistem nou anti-drone, in urma atacurilor Rusiei la granița cu țara noastra Rusia a lansat tot mai multe atacuri asupra Ucrainei, in zona porturilor de la Dunare, in ultimele…

- In ultimele luni, Rusia a lansat tot mai multe atacuri in Ucraina, in zona porturilor de la Dunare, iar din acest motiv mai multe fragmente de drone au cazut pe teritoriul Romaniei.Surse guvernamentale ne-au precizat ca Romania a primit in teste un nou sistem anti-drone, cu piese din mai multe state.…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre intenția Romaniei de a cumpara portul Giurgiulești din Republica Moldova, in contextul in care se preconizeaza ca țara noastra va deveni un hub important in reconstrucția Ucrainei.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca a discutat in weekend cu omologul ucrainean despre exportul de cereale, precizand ca, de cand Comisia Europeana a luat decizia de a nu se mai prelungi interdictia, niciun kilogram de grau nu a fost importat in Romania din Ucraina. „A fost o discutie pe care…

- Premierul Marcel Ciolacu va cere ministrilor Agriculturii si Economiei un ordin comun pentru prelungirea pe o perioada de 30 de zile a interdictiei importului de cereale ucrainene. Ciolacu a precizat ca de cand Comisia a luat decizia de a nu se mai prelungi interdictia, niciun kilogram de grau sau altceva…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat despre informațiile oficiale oferite de Ucraina, conform carora drone rusești s-au prabușit in Romania. Ciolacu susține ca aceste informații nu se verifica și nu este confirmata de catre Ministerul Apararii.„In acest moment nu se confirma aceasta informație.…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, luni, o discutie cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre „eforturile continue ale Romaniei de a sprijini Ucraina”. „Romania este alaturi de Ucraina pana la victoria acesteia si in reconstructie. Sustinem inceperea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeana…