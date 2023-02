Guvernul pakistanez ia în considerare relansarea proiectului gazoductului Pakistan-Rusia Pakistanul ia in considerare schimbarea „punctului de pornire” al conductei de gaz Pakistan Stream a Rusiei de la Karachi la Gwadar, o mișcare care ar putea ajuta la reluarea lucrarilor la proiectul de gazoduct Gwadar abandonat, care face legatura cu Iranul, scrie tribune.com.pk. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

