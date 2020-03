Guvernul Orban, votat din nou sambata. Cum se vor proteja parlamentarii de coronavirus In plina criza, cu Guvernul interimar al Romaniei aflat in autoizolare, președintele Klaus Iohannis l-a nominalizat tot pe Ludovic Orban sa formeze un nou Executiv. Sâmbătă dimineaţă, cei 16 miniștri propuși de premierul desemnat sunt audiați în condiții speciale, prin videoconferință, pentru că nu pot fi prezenți în Parlament. Noul cabinet propus de Ludovic Orban are aceeași formulă ca actualul Guvern interimar. Vineri,…