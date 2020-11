Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la Cotroceni, intrebat fiind daca in urma tragediei din Piatra Neamț Guvernul Ludovic Orban ar trebui sa demisioneze așa cum a demisionat Guvernul Victor Ponta dupa tragedia de la 'Colectiv', ca actualul Executiv nu are motive sa iși dea demisia. Totodata, el a subliniat faptul ca Guvernul doar și-a asumat guvernarea intr-o perioada in care toți au stat deoparte. „Nu. Guvernul Orban nu trebuie sa plece acasa. In primul rand ca este in functie de nici un an de zile si a gestionat aceasta criza imensa. Doi: sistemul de sanatate a fost adus in aceasta…