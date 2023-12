Guvernul olandez a informat Parlamentul de la Haga ca sprijina intrarea Bulgariei in Schengen, a anuntat vineri ambasadoarea Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti, Willemijn van Haaften. Reamintim ca Olanda, alaturi de Austria, s-au opus in urma cu un an intarii Bulgariei in spatiul de libera circulatie, in timp ce Romania s-a lovit numai de […] Source