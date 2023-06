Guvernul Italiei: Nu există necesitatea de a investi direct în grupul auto Stellantis Intrebat de reporteri daca Roma ar trebui sa preia o participatie la Stellantis pentru a avea mai mult cuvant de spus in managementul sau, Giorgetti a spus ca CEO-ul companiei, Carlos Tavares, a demonstrat ca poate obtine cele mai inalte rezultate financiare pentru grup. ”Pe baza culturii mele economice, cred ca statele trebuie sa intre (in companii) doar atunci cand piata esueaza si sa pastreze interesele strategice”, a spus Giorgetti in cadrul unei conferinte la Milano. Saptamana trecuta, lobby-ul auto din Italia a declarat ca o investitie publica in Stellantis ar putea fi o contrapondere a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

