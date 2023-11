Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul israelian a aprobat miercuri dimineata un acord ce prevede eliberarea a 50 de ostatici detinuti de Hamas in schimbul eliberarii unor prizonieri palestinieni si a unui armistitiu in Fasia Gaza, potrivit unui comunicat oficial, transmite AFP. „Guvernul a aprobat orientarile generale ale primei…

- Guvernul miscarii islamiste Hamas a anuntat duminica un bilant de 13.000 de persoane ucise in bombardamentele israeliene asupra Fasiei Gaza de la inceputul razboiului, transmit France Presse si Reuters. Dintre care peste 5.500 de copii si 3.500 de femei. De partea cealalta, cinci soldati israelieni…

- Rudele ostaticilor retinuti in Fasia Gaza de Hamas, dupa atacul din 7 octombrie, au cerut marti guvernului israelian “sa aprobe un acord in aceasta seara pentru a aduce acasa toti ostaticii din Gaza”, transmite AFP, preluat de agerpres.ro. Cabinetul de razboi al prim-ministrului Benjamin Netanyahu avea…

- Suntem de ja la o luna de la declanșarea atacurilor Hamas in Israel, iar informațiile venite din Fașia Gaza par a fi promițatoare. Dupa raspunsul extrem de dur al IDF, informațiile zilei spun ca Israel a anunțat ca a preluat controlul in Gaza, instituțiile, Parlamentul, Guvernul și Poliția, fiind deja…

- Aripa armata a gruparii militante palestiniene Hamas, brigazile Ezzedin Al-Qassam, a declarat luni ca le-a comunicat mediatorilor din Qatar ca este gata sa elibereze pana la 70 de femei si copii detinuti in Gaza in schimbul unui armistitiu de cinci zile cu Israelul, informeaza Reuters, preluat de agerpres.ro.…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat vineri ca i-a spus secretarului american de stat Antony Blinken ca Israelul nu va fi de acord cu niciun armistitiu temporar in Fasia Gaza pana cand ostaticii detinuti de Hamas nu sunt eliberati, dupa ce acesta a solicitat

- Guvernul israelian nu a confirmat informatia potrivit careia atacatorii Hamas au taiat capetele unor bebelusi in timpul atacului lor socant de sambata, a declarat un oficial israelian pentru CNN , contrazicand o declaratie publica anterioara a biroului premierului, relateaza News.ro . ”Au existat cazuri…

- Un soldat israelian cu origini romanești și-a pierdut viața in conflictul militar din Israel. „Suntem profund intristați de pierderea unui dublu cetațean israelian-roman care servește in IDF”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe. In doua zile de razboi intre organizatia islamista palestiniana Hamas…