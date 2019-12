Guvernul îşi asumă răspunderea pe trei proiecte de lege. Plenul se reuneşte în şedinţe succesive de la ora 12:00 Conform programului, in prima sedinta comuna Guvernul isi asuma raspunderea asupra proiectului de lege privind unele masuri pentru asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea in anul 2020, cea de a doua sedinta comuna vizeaza angajarea raspunderii Guvernului asupra proiectului de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane, iar in cea de a treia sedinta comuna Guvernul isi va asuma raspunderea pe proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

