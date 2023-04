Guvernul încearcă pentru a treia oară plafonarea RCA. Noile condiții anunțate Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, inghetarea temporara a tarifelor politelor RCA. Este a treia incercare pe care o face in mai puțin de o luna, pe fondul falimentului asiguratorului Euroins. Masura va fi decisa prin aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea tarifelor de prima maxime si a altor masuri aplicabile de catre societatile de asigurare care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie. Potrivit notei de fundamentare, prin proiect se propune „inghetarea temporara, pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

