- In timp ce toate statele UE au anunțat pana acum masuri consistente pentru sprijinirea economiei in fața efectelor epidemiei de coronavirus, pana in prezent, Guvernarea PNL nu a luat nici o astfel de masura. PSD are o atitudine constructiva in aceste momente grele pentru țara și face apel la Guvern…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca economia trebuie sa functioneze, asa ca Guvernul va adopta saptamana viitoare masuri rapide pentru sustinerea companiilor afectate si a angajatilor care au de suferit.

- Tarile afectate de epidemia COVID-19 propun stimulente fiscale pentru a sprijini economia, masuri care se impun si in Romania, a declarat Daniel Anghel, partener coordonator servicii fiscale si juridice PwC Romania, intr-un comunicat remis joi AGERPRES. "Amploarea cu care se extinde epidemia…

- Guvernele si bancile centrale au adoptat la nivel mondial o serie de masuri pentru combaterea impactului economic a epidemiei de coronavirus, de la reducerea de urgenta a dobanzilor si pachete mari de cheltuieli la o atitudine de expectativa si angajamente de a interveni daca va fi nevoie, relateaza…

- Moneda euro a atins un nou nivel record, dar vicepremierul Raluca Turcan susține ca Executivul condus de PNL a luat o serie de masuri benefice care ajuta economia. Turcan susține ca semnalul din economie este inca un vot de incredere pentru organizarea alegerilor anticipate.Citește și: Continua…

- Victor Costache, ministrul Sanatatii, a declarat ca in Romania nu este niciun pacient care sa fie infectat cu coronavirusul COVID 19. Ministrul anunta ca la nivel national capacitatea de diagnosticare a fost extinsa, in afara de Bucuresti, si la clinici din Iasi, Constanta, Cluj si Timisoara.Ministrul…

- Leul continua sa se aprecieze. Euro, la cel mai mic nivel din ultimele 2 luni Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7642 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa joi. Valoarea înregistrată vineri este cea mai scăzuă din 13…

- Gramul de aur a atins astazi al treilea maxim istoric in doar patru zile, fiind cotat de BNR la 218,2474 lei gramul de la 216,2917 lei gramul luni și 213,7734 lei vineri. La nivel international, cotația aurului a urcat pentru scurt timp peste pragul de 1.600 de dolari uncia. In piețele internaționale,…