- ​​Curtea de Apel din Cluj a anulat marți ultimele hotarari de Guvern privind prelungirea starii de alerta, precum și pe cea referitoare la introducerea certificatului verde COVID. Decizia nu este insa definitiva. „Respinge exceptia tardivitatii modificarii de actiune. Respinge exceptia nulitatii cererii…

- Hotararile de Guvern din vara și Hotararea de Guvern aplicabila acum (n.r.: 932/2021) au fost anulate integral de Curtea de Apel Cluj. Decizia nu este definitiva. Acțiunea a fost inițiata de avocații Mikolt Kapcza și Gabriel Marin. Daca hotararea ramane definitiva la ICCJ, starea de alerta…

- PSD a depus la Curtea de Apel București o cerere in anulare impotriva prevederilor din lege prin care numarul participanților la mitingurile de protest sau orice alte demonstrații in aer liber este restrans la 100, respectiv 500 de persoane. In cererea PSD se menționeaza faptul ca, „daca situația epidemiologica…

- Judecatoarea Adina Daria Lupea, de la Curtea de Apel Cluj, susține ca masca de protecție sanitara nu va mai fi obligatorie in sala sa de judecata. „Anunt! Din septembrie in sala mea de judecata masca nu mai e obligatorie! Voi face anuntul la fiecare sedinta de judecata pe care o voi prezida.Cat am condus…