Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea Hamas „a pierdut controlul asupra Gaza” si combatantii sai „fug spre sud”, a afirmat luni ministrul israelian al apararii Yoav Gallant, dupa cinci saptamani de razboi cu miscarea islamista palestiniana, informeaza AFP. Civili „jefuiesc bazele Hamas. Ei nu mai cred in guvernul Hamas” la putere…

- Miscarea Hamas a pierdut controlul asupra Gaza si combatantii sai fug spre sud, a afirmat luni ministrul israelian al apararii Yoav Gallant, dupa cinci saptamani de razboi cu miscarea islamista palestiniana, potrivit stiripesurse.roCivilii jefuiesc baze ale Hamas. Ei nu mai cred in guvernul Hamas la…

- Informațiile de pe frontul din Orientul Mijlociu care pot schimba totul: Guvernul Hamas 'a pierdut controlul asupra Gaza'Miscarea Hamas "a pierdut controlul asupra Gaza" si combatantii sai "fug spre sud", a afirmat luni ministrul israelian al apararii Yoav Gallant, dupa cinci saptamani de razboi…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel in timpul zilei de duminica, 5 noiembrie 2023, pe masura ce acestea apar.UPDATE 5 noiembrie, ora 02:00 - 'Puneti-mi picioarele la loc!' / 'Unde este piciorul meu?' - Infernul copiilor amputați…

- Ministrul afacerilor externe Luminița Odobescu a avut vineri, o convorbire telefonica cu ministrul afacerilor externe israelian, Eli Cohen, despre situația romanilor și membrilor familiilor acestora, care au solicitat sprijin pentru evacuarea din Fașia Ga

- "Israelul nu are niciun interes in razboi cu alt inamic in afara de Hamas, iar operațiunile sale terestre in Gaza vor avea loc cand condițiile vor fi potrivite, a declarat oficialul israelian. „Ziua nu este departe...manevra va incepe atunci cand vor fi create condițiile potrivite”, a spus Yoav Gallant. Gallant…

- Ministrul israelian de externe, Eli Cohen, a lasat sa se ințeleaga ca Israelul ar putea anexa o parte din Gaza intr-un interviu radiofonic acordat miercuri pentru Times of Israel .„La sfarșitul acestui razboi, nu numai ca Hamas nu va mai fi in Gaza, dar și teritoriul Gaza se va micșora”, a declarat…

- Ministrul german de Interne, dna Nancy Faeser, a anunțat miercuri ca, incepand de saptamana aceasta, Germania va intari controalele la frontierele cu Polonia și Cehia, cu scopul de a frana imigrația ilegala in continua creștere. „Daca nu reușim sa protejam mai bine frontierele exterioare ale Uniunii…