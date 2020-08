Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de Urgenta adoptata are in vedere instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat societatii comerciale Compania Nationala TAROM SA si societatii comerciale Blue Air Aviation SA pentru compensarea pierderilor provocate de pandemia de COVID-19. "Este vorba de o Ordonanta…

- Guvernul a adoptat, vineri, o Ordonanta de Urgenta privind acordarea unor ajutoare de stat pentru TAROM si Blue Air, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca.El a precizat ca Ordonanta de Urgenta adoptata are in vedere instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de…

- Ministerul Finantelor ar putea garanta imprumuturi in valoare de 600 de milioane de lei pentru operatorii aerieni TAROM si Blue Air, in contextul pierderilor inregistrate de acestea in urma pandemiei, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii…

- Proiect OUG: Tarom si Blue Air solicita ajutoare de stat de 613,5 mil. lei, pentru compensarea pierderilor generate de pandemie. Min. Transporturilor: Fara acest ajutor, intra in faliment Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a publicat in dezbatere publica proiectul de Ordonanta…

- Guvernul a aprobat prin ordonanta de urgenta Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM Leasing de echipamente si utilaje, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Este vorba de ordonanta de urgenta pentru asigurarea leasingului de echipamente si utilaje pentru…

- Guvernul a adoptat o noua ordonanta ce simplifica procedurile de achizitii. Guvernul a adoptat, joi, o Ordonanta de Urgenta prin care sunt simplificate procedurile de achizitii publice, ca urmare a deciziei CCR privind functionarea unor instante chemate sa judece contestatii la proceduri de achizitii…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o ordonanta de urgenta privind simplificarea procedurilor de derulare a achizitiilor publice. „Un alt proiect de act normativ, de aceasta data in domeniul achizitiilor publice, cu obiectivul de simplificare a procedurilor de derulare a achizitiilor publice, in mod special…

- Guvernul a aprobat, prin ordonanta de urgenta, alocarea unei sume de aproximativ 100 de milioane de euro, din Programul Operational Asistenta Tehnica, pentru pregatirea proiectelor aferente urmatorului exercitiu financiar 2021 - 2027, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca.…