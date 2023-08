Executivul va efectua doua rectificari bugetare, in anul 2023, una in luna septembrie si o a doua prin luna noiembrie, iar principalii beneficiari ai acestor recitificari vor fi Ministerul Transporturilor si Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, au precizat surse din Guvern, joi pentru News.ro. De asemenea, sursele citate au mai spus ca discutiile la Bruxelles ale membrilor Guvernului privind tinta de deficit bugetar vor continua. Premierul Marcel Ciolacu a explicat, in vizita sa la Atena unde s-a desfasurat reuniunea seifilor de stat si de guvern din Europa de sud-est,…