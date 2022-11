Stiri pe aceeasi tema

Oleksi Arestovici, consilier in cabinetul presedintelui Volodimir Zelenski, sustine ca ofensiva armatei ucrainene in regiunea sudica Herson ar putea fi mai eficienta decat cea desfasurata in ​​regiunea Harkov, scrie RBC, potrivit Rador.

Organizatia Mondiala a Sanatatii a comunicat ca in regiunea etiopiana Tigray nu au ajuns alimente sau medicamente, in ciuda semnarii unui acord de incetare a focului, saptamana trecuta, informeaza BBC, citat de Rador.

Armata rusa si-a continuat atacurile in noaptea de sambata spre duminica asupra infrastructurii-cheie in diferite zone din Ucraina, inclusiv in regiunea Nikolev, unde bombardamentele au distrus un obiectiv din infrastructura energetica, potrivit Ukrinform, scrie Rador.

Guvernatorul regiunii ucrainene Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, a raportat ca, in noaptea de marti spre miercuri, ocupanții ruși au bombardat raionul Nikopol, informeaza Rador.

Seful Administratiei Militare Regionale Cerkasi, Ihor Taburet, a anuntat ca rușii au atacat regiunea, in noaptea de vineri spre sambata, potrivit agenției RBC, scrie Rador.

Armata rusa a atacat cu rachete orasul ucrainean Zaporijjia, vineri dimineata, astfel ca populatia este indemnata sa ramana la adapost - a anuntat Seful Administratiei Militare Regionale, Oleksandr Staruh, informeaza Rador.

Armata ucraineana continua sa lanseze atacuri asupra ocupanților ruși din regiunea Herson. In noaptea de sambata spre duminica, trupele Ucrainei au atacat pozițiile inamice din Nova Kahovka, informeaza Rador.