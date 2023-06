Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul este suspectat ca a transmis Moscovei date despre locația din Kramatorsk atacata cu rachete marți, 27 iunie, de forțele ruse. Arestarea sa a fost anunțata miercuri de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.Despre presupusul spion se crede ca a transmis…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata, in cadrul unui discurs televizat, ca tara se confrunta cu o tradare si a spus ca „suntem injunghiati in spate”. Șeful statului rus a spus ca oricine ridica arma impotriva armatei tarii este un tradator. El l-a acuzat pe seful Wagner ca a „tradat” Rusia…

- Rheinmetall a fondat o societate mixta cu conglomeratul de stat ucrainean Ukroboronprom pentru a construi și repara tancuri in Ucraina, a informat vineri cotidianul Handelsblatt, citandu-l pe directorul executiv al producatorului german de arme, relateaza Reuters . „Contractele au fost semnate”, a declarat…

- Rusia sarbatoreste marti aniversarea victoriei asupra Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial cu o parada in Piata Rosie, in conditii de securitate sporita, dupa o serie de atacuri cu drone, inclusiv asupra cladirii Kremlinului, pe care Moscova le-a pus pe seama Ucrainei, transmite Reuters.…

- Raidul cu rachete si drone asupra Ucrainei efectuat de Rusia in noaptea de joi spre vineri a avut ca tinta unitatile de rezerva ale armatei ucrainene, pentru a le impiedica deplasarea spre linia frontului, in contextul contraofensivei pe care o pregateste armata ucraineana, și ca toate țintele desemnate…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord ramane pentru Romania pilonul de baza al politicii noastre de securitate, a declarat, ieri, seful Statului Major al Apararii, Daniel Petrescu, in cadrul unei conferinte de presa comune cu presedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Robert Bauer, potrivit…

- Generalul locotenent Oleksandr Skypalsky, fost prim-vicepreședinte al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), a declaratca George Simion s-a intalnit cu un rezident FSB, seviciul secret din Rusia cel puțin o data, scrie publicația ucraineana Obozrevatel , citata de G4Media . Declarația fostului…