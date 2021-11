Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul egiptean va incepe in decembrie procesul de transferare a birourilor sale in noua capitala administrativa localizata la est de Cairo, a anuntat miercuri, intr-un comunicat, un purtator de cuvant al presedintiei Egiptului, informeaza Reuters.

- Partidele de centru si de centru-dreapta din Cehia au ajuns la un acord pentru formarea unei coalitii guvernamentale si asupra agendei acesteia, a declarat marti presedintele celei mai puternici formatiuni politice din noua majoritate, relateaza Reuters. Noua coalitie formata din cinci partide…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a anuntat ca va fi ridicata starea de urgenta instituita in tara in urma cu patru ani, scrie Reuters. Introdusa pe intreg teritoriul in aprilie 2017, in urma atentatelor sangeroase revendicate de gruparea jihadista Stat Islamic (SI) impotriva unor biserici,…

- Administratia Biden nu trimite migranti de la frontiera de sud a SUA catre Guantanamo, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza Reuters. Potrivit unor informatii difuzate de media, Departamentul pentru Securitate Interna a emis un nou contract pentru operarea…

- Presedintele egiptean l-a invitat miercuri pe prim-ministrul israelian Naftali Bennett sa efectueze o vizita oficiala in Egipt in urmatoarele saptamani, potrivit unui comunicat difuzat de biroul lui Bennett si citat de Reuters. "Invitatia presedintelui Abdel Fattah al-Sisi a fost transmisa…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi s-a intalnit duminica la Cairo cu seful Agentiei Centrale de Informatii (CIA), William Burns, pentru a discuta despre unele dosare regionale, intre care situatia din Teritoriile palestiniene si din Afganistan, potrivit AFP. Pe agenda intalnirii…