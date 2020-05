Guvernul din Spania a adoptat venitul minim garantat de 462 de euro/luna Coalitia guvernamentala din Spania a aprobat vineri introducerea unui venit minim garantat de 462 de euro pe luna, pentru cei mai saraci locuitori, a caror stare financiara fragila a fost agravata de pandemia de coronavirus, transmite Reuters.



Aceasta schema vizeaza un numar de aproximativ 2,3 milioane de persoane, a declarat vicepremierul Pablo Iglesias. Persoanele cu varsta intre 23 si 65 de ani si cu active mai mici de 16.614 euro, excluzand locuinta si imprumuturile pe termen scurt, vor fi eligibile pentru a fi incluse in noul program.



Guvernul de la Madrid a apreciat ca

Sursa articol si foto: business24.ro

