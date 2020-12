Guvernul din Austria intenţionează să scoată în afara legii extremismul religios O interdictie asupra activitatilor religioase extremiste urmeaza sa fie adaugata în Codul Penal al Austriei, potrivit unui pachet de masuri antiteroriste prezentate miercuri de guvernul austriac, informeaza agenția DPA, citata de Agerpres.



Pachetul de masuri a fost elaborat ca reactie la atacul terorist islamist care a avut loc la începutul lunii noiembrie la Viena si care s-a soldat cu decesul a patru oameni si cu ranirea altor peste 20 de persoane.



