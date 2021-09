Guvernul de la Guantanamo - Cine sunt membrii cheie ai noului executiv de la Kabul

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem al talibanilor, Hibatullah Akhundzada, ale carui interventii publice sunt foarte rare, a cerut noului Guvern taliban de la Kabul sa impuna respectarea legii islamice sharia, în primul sau mesaj de dupa preluarea puterii de catre islamisti în Afganistan, în urma cu peste…

- Liderul suprem al emiratului islamic al Afganistanului Mullahul Hebtullah Akhund a sosit duminica dintr-un loc necunoscut din provincia Kandahar, transmite agenți de presa afgana Khaama Press. El s-ar fi întâlnit cu liderii talibani din provincia Kandahar, iar luni este așteptat un mesaj…

- Statele Unite discuta cu tari din Europa si Orientul Mijlociu care sa gazduiasca temporar persoane evacuate din Kabul, dupa ce baza SUA din Qatar a atins capacitatea maxima. Sefa Comisiei Europene a indemnat sambata toate statele membre sa primeasca o parte dintre refugiatii afgani, ea asigurand de…

- Cofondatorul si numar doi al talibanilor, mullahul Abdul Ghani Baradar, a sosit sambata la Kabul pentru discutii cu alti membri ai miscarii si responsabili politici in vederea constituirii unui nou guvern afgan, informeaza France Presse. "El se va afla la Kabul pentru a se intalni cu responsabili jihadisti…

- Khairullah Khairkhwa facea parte din cei cinci comandanți talibani eliberați de Statele Unite din inchisoarea Guantanamo in 2014. La inceputul acestui an, el a asigurat administrația Biden ca nu va fi lansata nici o ofensiva in Afganistan daca președintele democrat iși va retrage trupele. Identitatea…

- Talibanii au spus in fața jurnaliștilor ca nu sunt ostili fața de nimeni.”Nu ne dorim dusmani interni sau externi”, a precizat Zabihullah Mujahid.Aministia generala promisa de talibani va fi valabila pentru toata lumea, inclusiv pentru cei care au susținut forțele straine din țara, a precizat purtatorul…

- Canalul TV Al Arabiya relateaza ca transferul de putere va avea loc pe 15 august (astazi) la palatul prezidențial din Kabul. Talibanii au ajuns in periferiile orașului Kabul, dar nu au atacat capitala, alegand calea negocierilor pașnice.