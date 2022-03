Stiri pe aceeasi tema

- „Suntem indignați de atacul brutal al Rusiei și nu putem accepta ca harta Europei sa fie redesenata prin violența. E un conflict fara sens, deplangem pierderile de vieți umane. Indiferent de deznodamant, exista un invingator: poporul ucrainean, care a devenit simbolul luptei pentru libertatea. UE demonstreaza…

- Noua sedinta CSAT despre invazia Rusiei in Ucraina Ședința CSAT. Foto: Arhiva/ presidency.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - O noua sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii a fost convocata marti de la ora 12:00 de președintele Klaus Iohannis pentru a discuta despre…

- Consiliul Superior de Aparare a Țarii (CSAT) a respins, recent, solicitarea a doua companii membre ale grupului finlandez Nokia pentru obținerea autorizarii de a utiliza tehnologii, echipamente și programe software in cadrul infrastructurilor IT de interes național, precum și in rețelele 5G, potrivit…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc marți, 1 martie 2022, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi sunt evoluțiile privind situația de securitate euroatlantica in contextul agresiunii ruse impotriva Ucrainei și masurile pentru gestionarea…

- Președintele Klaus Iohannis promite romanilor ca nu vor fi afectați de razboiul din Ucraina. Intr-o declarație facuta dupa CSAT, Iohannis a declarat: „Astazi, la eforturile comunitații internaționale pentru menținerea pacii și dialog, Rusia a raspuns cu rachete care lovesc orașele și obiectivele militare…

- "Are loc CSAT saptamana viitoare, pe 26. Nu știu ce se va discuta, dar știu ce ar trebui facut.Sper sa nu urmareasca doar ce hotarari se iau la Washington zilele astea. Speram sa nu fie razboi. Daca ascultam parerea celor din Rusia, este insa inevitabil. Daca ascultam declarații șefului CIA, Bill Burns,…

