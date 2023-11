Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, o hotarare care vizeaza declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, precum si a imobilelor aflate in proprietate

Dupa ce chiar la inceputul lunii, Consiliul Județean Arad ne-a informat ca proiectul ce privește drumul expres Arad – Oradea a primit acordul de mediu,...

- „Nu. In primul rand, reforma fiscala pe care o sa o facem, fiindca ea este in cererea de plata numarul 4 nu se va aplica sub nicio forma din 2024. Ea se va aplica, din punctul meu de vedere, cam de la jumatatea anului 2025, fiindca vorbim de o reforma, nu de niste masuri”, a afirmat Marcel Ciolacu,…

Consiliul Județean Arad informeaza ca Agenția Naționala de Mediu a avizat astazi acordul de mediu pentru construirea drumului expres Arad-Oradea. Dupa acest pas, proiectul urmeaza...

- Guvernul a aprobat in ședința de joi marirea cu 10% a salariului minim brut din Romania, de la 3.000 de lei la 3.300 de lei lunar - 2.098 de lei net. Ordonanța de creștere a salariilor din construcții și industria agroalimentara a fost insa amanata.Astfel, de la 1 octombrie, salariul minim brut pe țara…

- Dupa ce in spațiul public s-a vehiculat despre o „intrevedere secreta” a premierului cu deputați din Adunarea Populara a Gagauziei, Guvernul confirma intrevederea. Conform purtatorului de cuvint al Executivului, Daniel Voda, discuțiile au vizat sincronizarea agendei comune. „A fost o intilnire recenta…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos a declarat, marti, referitor la pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul isi va asuma raspunderea in Legislativ, ca ceea ce face premierul Marcel Ciolacu este un „numar de iluzionism, nu de guvernare”, iar proiectul de lege al Executivului ar trebui sa se numeasca…

Consiliul Județean Arad a inceput demersurile pentru inființarea Organizației de Management al Destinației, local și regional, in așa fel incat „City Break in Arad" sa...