Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a lansat in transparența decizionala Ordonanța de Urgența prin care se urmarește reducerea cheltuielilor de la bugetul de stat. Una dintre cele mai dure masuri luate de Guvern prevede desființarea, lichidarea sau comasarea instituțiilor de stat. Institutele, Institutele Naționale, Institutele…

- Institutele, Institutele Naționale, Institutele Naționale de Cercetare aflate in coordonarea/subordonarea/autoritatea Parlamentului Romaniei, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Cercetarii, Inovarii, Digitalizarii, Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Academiei Romane care…

- Guvernul a lansat in transparența decizionala Ordonanța de Urgența prin care se urmarește reducerea cheltuielilor de la bugetul de stat. Una dintre cele mai dure masuri luate de Guvern prevede desființarea, lichidarea sau comasarea instituțiilor de stat.Institutele, Institutele Naționale, Institutele…

- In spațiul primitor al centrului Rubik Hub din Ștrandul Tineretului din Piatra Neamț s-a desfașurat luni, 31 iulie, de la ora 14, festivitatea de premiere a elevilor de 10 la evaluare naționala și la bacalaureat și a șefilor de promoție de la școlile din municipiul Piatra Neamț. Este al doilea an consecutiv…

- Institutiile publice nu mai au voie sa mai solicite, obligatoriu, persoanelor fizice si firmelor dosare cu șina, copii legalizate sau alte documente care au fost emise de alte institutii ale statului.Marți, 4 iulie 2023, au intrat in vigoare prevederile legii dosarului cu sina. Totuși, instituțiile…

- Scrisoare deschisa semnata de de Federația Hermes este adresata atat noului premier Marcel Ciolacu și noului ministru al Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii desemnat, Bogdan Ivan, cat și Direcției Naționale Anticorupție. "Federația Sindicala Hermes din invațamant superior și cercetare științifica,…

- Scrisoare deschisa semnata de de Federația Hermes este adresata atat noului premier Marcel Ciolacu și noului ministru al Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii desemnat, Bogdan Ivan, cat și Direcției Naționale Anticorupție. "Federația Sindicala Hermes din invațamant superior și cercetare științifica,…

- Space for a Better World și OP Global Events, sub patronajul Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, organizeaza in perioada 11-14 iunie, la București, evenimentul AIM HIGHER ROMANIA, cu participarea extraordinara a urmatorilor astronauți: Nicole Stott, NASA Astronaut, Aquanaut & Artist,…