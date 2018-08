Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a trimis, seara trecuta, președintelui Romaniei solicitarea de convocare in regim de urgența a ședinței Consililui Suprem de Aparare a Țarii in vederea analizarii și avizarii propunerilor de rectificare a bugetelor instituțiilor cu atribuții in domeniul securitații naționale, cuprinse…

- Liviu Dragnea a sustinut ca este o premiera ca rectificarea bugetara sa nu fie aprobata de CSAT. El a spus ca, potrivit legii, premierul a recurs la varianta in care o treime din membrii Consiliului convoaca CSAT, iar scrisoarea Vioricai Dancila in acest sens este deja la Cotroceni.Ministrul…

- Administratia Prezidentiala a precizat, marti, ca secretariatul CSAT a intreprins demersurile necesare pentru obținerea acordului individual al membrilor CSAT, pentru a putea ulterior emite o hotarare in legatura cu rectificarea bugetara in cazul instituțiilor cu atribuții in domeniul securitații. …

- Eugen Teodorovici a declarat ca a solicitat Administratiei Prezidentiale sa spuna daca a fost convocat CSAT sau au fost initiate procedurile, dar nu a primit inca un raspuns, iar daca nu s-a inceput procedura Guvernul va solicita convoca CSAT.Referitor la taierea bugetului Administratiei…

- Administratia Prezidentiala a anuntat, marti, ca secretariatul CSAT a transmis catre Ministerul Finantelor Publice un document cu privire la rectificarea bugetara care vizeaza bugetele Ministerului Apararii, Ministerului de Interne, SRI, SIE, SPP si STS. "Ca urmare a scrisorii ministrului…

- "Ca urmare a scrisorii ministrului finantelor publice, transmisa Secretariatului Consiliului Suprem de Aparare a Tarii in data de 14 august a.c., referitoare la propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018, Secretariatul…

- "Soldatii si gradatii profesionisti pensionari militari carora li s-a conferit Semnul onorific 'In Serviciul Patriei' pentru 15, 20 sau 25 de ani de activitate in domeniile apararii, ordinii publice si securitatii nationale beneficiaza de un spor de 10%, 15% sau, respectiv, 20% din cuantumul pensiei,…

- Soldatii carora li s-a conferit Semnul onorific “In Serviciul Patriei” beneficiaza de un spor de pana la 20% din cuantumul pensiei. Legea a fost promulgata, joi, de președintele Klaus Iohannis. “Soldatii si gradatii profesionisti pensionari militari carora li s-a conferit Semnul onorific ‘In Serviciul…