- Premierul Ludovic Orban a creionat cateva puncte pentru repornirea econonica in contexul crizei provocate de pandemia de COVID-19.Citește și: Augustin Zegrean are SOLUȚIA pentru a putea fi MENȚINUTE restricțiile dupa 15 mai: 'O sa ma injure tot poporul roman' Precizarile premierului…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca Guvernul cauta soluții pentru modificarea atribuțiilor și componenței CCR. „Curtea Constitutionala s-a transformat intr-un inamic al Constitutiei”, a spus șeful...

- Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a indemnat luni comunitatea internationala sa ajute tarile vulnerabile sa depaseasca dificultatile provocate de pandemia de COVID-19, relateaza Xinhua. "Aceasta pandemie este o criza sanitara, dar nu numai atat. Pentru vaste zone de pe glob, pandemia…

- Premierul Ludovic Orban a precizat, joi, in debutul ședinței de Guvern, ca misiunea Executivului este de a asigura funcționarea economiei in toate sectoarele de lucru, cerandu-i in acest context ministrului Transporturilor, Lucian Bode, sa demareze chiar noi investiții in domeniu.„Guvernul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca Guvernul discuta cu Banca Nationala a Romaniei pentru a identifica solutii pentru romanii si firmele care nu mai au posibilitatea sa plateasca creditele.

- Guvernul grec a anuntat miercuri un pachet de masuri economice extraordinare, in valoare de circa doua miliarde euro, pentru a contracara impactul crizei provocate de coronavirus, printre acestea numarandu-se si interzicerea disponibilizarilor in companiile afectate, relateaza agentia EFE, citata…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Executivul este pregatit sa adopte masuri pentru susținerea companiilor afectate de pandemie, nominalizand domenii precum transporturile, cele de marfa, restaurante. „Am constituit un grup de lucru care sa analizeze impactul economic și sa pregateasca masuri care…

- Guvernul cauta solutii pentru sprijinirea turismului intern! Ar putea fi introduse scutiri de taxe pe salarii. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Direcția Generala Turism a inființat o celula de criza care gestioneaza și propune soluții pentru sprijinirea operatorilor economici…