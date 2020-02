Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry, al saselea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, si sotia lui, americanca Meghan Markle, au decis ca renunta la indatoririle regale si ca vor trai atat in Marea Britanie, cat si in Canada

- S-au dus vremurile cand Meghan Markle, Ducesa de Sussex, era editor-invitat al British Vogue. Potrivit gurilor rele din Marea Britanie și mai mult din Canada – țara pe care a ales-o pentru a se stabili, acum ar trebui sa se mulțumeasca chiar și cu simplul fapt ca primește o oferta de job! Inclusiv și…

- Continua drama în familia regala a Marii Britanii. Regina Elisabeta a doua le-a dat un ultimatum de 3 zile prințului Charles și fiilor acestuia, William și Harry, pentru a ajunge la un compromis. S-a ajuns la aceasta situație tensionata dupa ce prințul Harry a anunțat ca el și soția sa vor…