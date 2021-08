Guvernul britanic cere ca misiunile de evacuare din Afganistan sa continue si dupa termenul limita de 31 august, relateaza dpa.

"Poate americanilor li se va permite sa ramana mai mult si vor avea sprijinul nostru complet daca se va intampla asa", a scris ministrul apararii Ben Wallace intr-un articol de opinie publicat duminica in The Mail on Sunday.

Presedintele american Joe Biden si-a mentinut obiectivul de a evacua toti cetatenii american din Afganistan pana la 31 august si pana acum a refuzat sa se angajeze la o prelungire a acestui termen. Alte tari care se grabesc sa-si…