- Ministrul austriac al muncii, familiei si tineretului, Christine Aschbacher, si-a anuntat sambata seara demisia la un an de la preluarea mandatului, pe fondul unor acuzatii de plagiat privind mai multe lucrari academice, noteaza AFP. Christine Aschbacher (37 de ani), membra a partidului conservator…

- Presedintele Klaus Iohannis va ține, joi, o noua sedinta de lucru privind gestionarea pandemiei de COVID-19.La intțlnire vor participa prim-ministrul interimar, Nicolae Ciuca, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, si coordonatorul campaniei…

- Organizația Mondiala a Sanatații a fost acuzata ca a conspirat cu ministerul italian al sanatații pentru a elimina un raport care dezvaluie gestionarea necorespunzatoare a țarii la inceputul pandemiei coronavirus – un raport destinat prevenirii viitoarelor decese in țarile aflate sub curba pandemiei,…

- UPDATE ora 12:20 – Guvernul isi va focaliza atentia in perioada urmatoare pe prioritatile legate de gestionarea pandemiei COVID-19 si punerea in aplicare a strategiei de vaccinare, a declarat prim-ministrul interimar Nicolae Ciuca, marti, la Palatul Victoria. El a adaugat ca Executivul va continua masurile…

- Daca nu se produce o inversare a numarului in crestere de infectii cu SARS-CoV-2 in Austria, exista riscul ca in a doua jumatate a lunii noiembrie sa se inregistreze o penurie de paturi la unitatile de terapie intensiva (ATI), a avertizat luni ministrul sanatatii austriac

- O comisie de experti mandatata de autoritatile din Tirol sa faca lumina asupra felului in care s-a propagat in martie noul coronavirus in regiune a criticat luni guvernul austriac, aratand de asemenea spre deficiente ale autoritatilor locale, noteaza AFP si dpa, potrivit Agerpres.Anuntul in…