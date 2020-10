Guvernul aprobă prelungirea stării de alertă: masca ar putea deveni obligatorie în București Guvernul urmeaza sa decida in sedinta de miercuri prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu 15 octombrie, urmare a unei hotarari de marti a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentare



Hotararea CNSU mai prevede ca purtarea mastii va deveni obligatorie in toate spatiile deschise in zonele in care incidenta infectarilor cu noul coronavirus depaseste 3 la mia de locuitori. Capitala este foarte aproape de a depași acest indice, iar masca ar putea deveni obligatorie.



