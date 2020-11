Stiri pe aceeasi tema

- Ion Cristoiu explica mesajul adresat natiunii miercuri seara de presedinte, sub forma unui violent atac la PSD venit dupa intilnirea cu liberalii la Vila Lac 2, pornind de la dezvaluirile liderului Pro Romania, Victor Ponta, despre asteptarile de pana acum ale presedintelui PSD de la actuala putere.…

- Deputatul Varujan Vosganian transmite, vineri, ca noile restricții care vor intra in vigoare de luni la nivel național sunt „masuri luate alandala” care semnaleaza ca Guvernul se comporta ca un „șofer neindemanatic”.Citește și: Klaus Iohannis a anunțat LOCKDOWN in Romania: Magazinele se inchid…

- Presedintele PSD Olt a facut aceste afirmatii, vineri, in cadrul unei conferinte de presa in Slatina, in prima zi de campanie electorale pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. "De ce pe 6? Pe 31 decembrie se incheie anul, Guvernul trebuie sa spuna cum a cheltuit banii, trebuie sa spuna…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu il critica dur pe Klaus Iohannis, pe care il acuza ca are un comportament nepermis inaintea alegerilor.Citește și: Donald Trump a IZBUCNIT: Vom merge la Curtea Suprema. Nu vreau sa mai gaseasca voturi la 4 noaptea "Noi, PSD, nici nu facem sondaje. Daca președintele…

- "Eu cred ca ce face Iohannis face parte din campania electorala pentru parlamentare. PNL a lansat planul acela de relansare a Romaniei. Este o manevra electorala. Nu a mai fost pana acum. Trebuie sa ințelegem ce vrea Klaus Iohannis. Vrea sa reia ambițiile lui Ceaușescu. In Romania nu s-a mai construit…

- Autor: Publicat: 14 Iunie, 2012 - 09:59 Sorin Rosca Stanescu Autentificare pentru a posta comentarii In cel mai recent editorial al sau, analistul Ion Cristoiu remarca – și bine face – ca Nicușor Dan a lipsit de la inaugurarea liniei 5 a metroului bucureștean. Aceasta absența, pe care Cristoiu nu o…

- E mobilizare uriașa la Drumul Taberei, acolo unde, de la 12, președintele Klaus Iohannis, e așteptat sa ia parte la inaugurarea magistralei M5. Un elicopter survoleaza zona, iar la fața locului au fost aduși mai mulți angajați ai SPP. Conform unor informații pe surse, este posibil ca președintele…

- Ion Cristoiu afirma ca ar fi normal ca Romania sa devina republica prezidentiala pentru armonizarea Constitutiei cu realitatea si pentru a pune capat smecheriilor electorale la care s-a dedulcit si Iohannis: se implica in batalia politica interna, conduce practic Guvernul, cu care ține ședințe.Citește…