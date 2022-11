Guvernul a anunțat ce compensații la caldura, gaz și lumina vor primi cetațenii in acest an. Astfel, pentru consumatorii casnici volumul maxim compensat de gaze naturale va fi de 180 de metri cubi pe luna, cu 30 de metri cubi mai mult de cat anul trecut, relateaza Realitatea.md . Prețurile pentru consumatorii, care iși incalzesc locuința cu gaz: Consumatori cu vulnerabilitate energetica foarte ridicata – 12 lei per metru cub. Valoarea maxima a compensației in factura va fi de 3110 lei. Consumatori cu vulnerabilitate energetica ridicata – 14 lei pe metru cub. Valoarea maxima a compensației in factura…