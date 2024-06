Românii vor mai multe credite pentru locuințe sau terenuri Romanii vor mai multe credite. Cererea de credite pentru terenuri și locuințe a cunoscut o creștere semnificativa in trimestrul I 2024, iar bancile se așteapta ca aceasta tendința sa continue și in trimestrul al II-lea, dupa cum spun instituțiile de credit participante la un sondaj periodic organizat de BNR . Motivele creșterii din T1 și a celei așteptate din T2 sunt legate de o relaxare a standardelor de creditare ipotecara. Astfel, in T1 2024, factorii care au contribuit la relaxarea standardelor de creditare aferente imprumuturilor destinate achiziției de locuințe și terenuri au fost modificarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Creditarea ipotecara a crescut cu aproape 30%, in primele luni ale acestui an. Suma totala a banilor imprumutați de romani pentru achiziția de locuințe a depașit 1 miliard de euro. Totalul creditelor ipotecare noi acordate in primele trei luni ale acestui an a fost de aproximativ 1,1 miliarde de euro…

- Romanii se confrunta cu cele mai ridicate rate de dobanda la credite din intreaga Uniune Europeana, in ciuda faptului ca salariile in țara sunt printre cele mai mici. Dobanzile practicate la noi sunt de pana la patru ori mai mari decat in alte state europene. „Avem cea mai mare inflație din Uniunea…

