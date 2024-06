Primarul Emil Boc a confirmat ca lucrarile la proiectul de metrou din Cluj-Napoca vor demara in cursul acestei saptamani. „Proiectul care vizeaza metroul va incepe, cel mai probabil, in aceasta saptamana. Noi nu spunem nimic, doar muncim. Cel mai probabil in aceasta saptamana vom incepe lucrarile. Dupa care evident depunem proiectul pentru Trenul Metropolitan, iar […] The post Incep lucrarile la metroul din Cluj-Napoca appeared first on Puterea.ro .