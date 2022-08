Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei si Ministerul Energiei au transmis, luni, informarile privind piata de energie solicitate de prim-ministrul Nicolae Ciuca, urmand ca in perioada imediat urmatoare sa inainteze propuneri prin care populatia si mediul de afaceri sa fie protejate…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei și Ministerul Energiei au transmis informarile solicitate de prim-ministrul Nicolae Ciuca, anunța Executivul. ANRE a comunicat situația pieței de energie, iar Ministerul Energiei a prezentat strategiile de investiții. Fii la curent…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei si Ministerul Energiei au transmis informarile solicitate de Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, se arata in comunicatul Executivului. Guvernul precizeaza ca, in conformitate cu deciziile luate la reuniunea Comitetului interministerial…

- Mai mulți bani pentru protejarea cetațenilor, susținerea economiei, dezvoltare locala și atragerea fondurilor europene. Fondurile destinate investițiilor ajung la 93 de miliarde de lei, cel mai mare buget din ultimii 32 de ani; 7,3 miliarde in plus pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, in sedinta de Guvern, ca in urma sedintei Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilientei energetica si implementarea proiectelor de infrastructura energetica, a decis ca Ministerul Energiei sa prezinte pana luni situatia concreta cu proiectele de investitii…

- Guvernul nu are date care sa justifice ingrijorarea privind situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie din Ucraina. Autoritatile de la Bucuresti monitorizeaza permanent datele legate de mediu in acest caz., a transmis Nicolae Ciuca la debutul sedintei de Guvern In ultimele zile, pe fondul evenimentelor…

- Romania imposturii: Guvernul DESFIINȚEAZA in Legea Educației, instituția care are dreptul sa analizeze plagiatul premierului Ciuca Instituția-cheie in analizarea plagiatelor este desființata in proiectul Legii Educației, in plin scandal de plagiat in care este implicat premierul Nicolae Ciuca. Practic,…

- Guvernul decide modificarile Codului Fiscal. In acest context, premierul Nicolae Ciuca a declarat ca ar putea fi accesate cele 44 de miliarde de euro din PNRR. ”In ultima perioada de timp am desfasurat o serie intreaga de intalniri, atat cu mediul de afaceri, mediul asociativ, am avut intalnirea tripartida…