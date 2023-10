Plata pe acest an a drepturilor salariale restante ale magistratilor ar putea fi blocata de Guvernul Romaniei, scrie luju.ro Executivul ia in calcul sa adopte noi masuri de reducere a cheltuielilor bugetare. Draftul “Proiectului de Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea unor masuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 in vederea incadrarii in tinta de deficit bugetar asumata prin Programul de Convergenta si pentru modificarea unor acte normative” a fost publicat luni, 23 octombrie 2023, de site-ul stiripesurse.ro . Conform documentului, transele aferente anului 2023 privind drepturile…