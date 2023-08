Stiri pe aceeasi tema

- Operaționalizarea sistemului IT de digitalizare a actelor de stare civila la nivel național și accesul facil la aceste acte in format electronic se va amana cu inca un an, potrivit unui proiect de Ordonanța aflat joi pe masa Guvernului Ciolacu.

- Catalin Drula ii acuza pe miniștrii PNL de la Ministerul Afacerilor Interne. Președintele USR susține ca aceștia au „deturnat” proiectul cu finanțare europeana care avea o componenta de achiziționare aparate Drug Test. Aceștia ar fi cumparat BMW-uri, spune Drula, care afirma ca acestea au fost prioritare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a solicitat, joi, in cadrul unui eveniment referitor la finalizarea proiectului POCA privind extinderea capabilitatilor investigative ale Sistemului de Aparare Cibernetica al MAI, ca toate compartimentele din minister care se ocupa de

- Un draft al OUG privind masurile fiscale ale Guvernului Ciolacu a aparut public. El vizeaza: impozit de 3% pentru microintreprinderi cu venituri de peste 300.000 de lei, impozit pe deținerea mai multor proprietați imobiliare, Scutirea pentru IT-iști se aplica doar pentru veniturile de sub 10.000 lei.…

- Guvernul a aprobat, joi, doua acte normative privind implementarea Planului national de prevenire si combatere a cancerului din Romania, a anuntat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, mentionand ca s-a deblocat finantarea unor activitati din contractul cadru si sunt vizate programele de sanatate,…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanța prin care se vor introduce noi reguli pentru șoferi. Mai exact, prin proiectul de ordonanța se propune modificarea și completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,…

- Catalin Predoiu, ministrul propus de PNL la Interne, care in Cabinetul Ciuca a deținut portofoliul Justiției, a declarat miercuri, 14 iunie, dupa audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca este inadmisibil sa avem in Romania scoli "pline de droguri" si a subliniat ca spune asta "in…