Guvernul amana 3 luni data limita pana la care trebuie sa platim impozitul pe cladiri, terenuri si masini

- Pentru a veni in sprijinul contribuabililor, in contextul riscului de raspandire a epidemiei cu COVID-19, se proroga primul termen de plata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, aferente acestui an de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a cerut, marti, Guvernului sa prezinte, in cel mai scurt timp posibil, un plan de actiune pentru protejarea economiei si a locurilor de munca in contextul crizei provocate de COVID-19 (coronavirus). "Domenii ca transporturile, turismul, retailul, alimentatia publica,…

- Incepand de astazi, Fiscul trebuie sa ridice automat popririle pe conturile bancare, dupa ce ordonanta de urgenta ce a modificat Codul de procedura fiscala a intrat in vigoare. Guvernul a adoptat saptamana trecuta o OUG in vederea simplificarii procedurilor de administrare a creantelor fiscale.…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat astazi ce se intampla cu dublarea alocatiilor, lege pe care a promulgat-o, insa masura pe care Guvernul are de gand sa o amane. "Guvernul isi face ultimele calcule. Si eu, si Guvernul ne dorim cresterea alocatiilor pentru copii. Partea mea a fost…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul va stabili pana la sfarsitul lui ianuarie modalitatea de finantare a autostrazii dintre Comarnic si Brasov. Orban a subliniat ca exista doar doua modalitati de finantare, si anume, parteneriatul public-privat sau de la bugetul de stat.…

- Sistemul de pensii, asa cum arata acum, este falimentar si peste 20-30 de ani nu vom avea bani sa platim pensiile decreteilor, a declarat, joi seara, la B1 TV, ministrul Finantelor, Florin Citu, atragand atentia ca este nevoie urgent de o reforma a acestui sistem. "Asa cum arata azi sistemul…