Stiri pe aceeasi tema

- Haosul facturilor uriașe pare ca nu se mai sfarșește! Ordonanța de Urgența prin care se stabilește noua schema de compensare și plafonare pentru facturile la energie electrica si gaze naturale, ce se va aplica de la 1 februarie, ridica multe semne de intrebare. Inca nu este neclar cum pot fi controlate…

- Ministerul Energie a finalizat proiectul de Ordonanța de Urgența care prevede o noua schema de ajutor. Astfel, pretul final facturat al energiei electrice se plafoneaza la cel mult 0,8 lei/kWh, in timp ce pretul final facturat al gazelor naturale se plafoneaza la cel mult 0,31 lei/kWh.Astfel, pentru…

- Ministerul Energiei a publicat, vineri, proiectul de Ordonanța de Urgența prin care stabilește noua schema de compensare și plafonare pentru facturile la energie electrica si gaze naturale, ce va intra in vigoare de la 1 februarie, anunța news.ro. Noile reguli stabilesc, pentru consumatorii casnici,…

- A fost publicat OUG cu noua schema de sprijin pentru facturile la gaze și electricitate! Ministrul Energiei, Vigil Popescu, a anunțat cu scurt timp in urma ca a fost finalizata si publicata Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, vineri, ca a fost finalizata si pusa in consultare publica Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece. …

- Clientilor casnici li se va acorda o compensatie unitara în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh (în cazul energiei electrice), si în valoare de cel mult 40% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor…

- Astfel, pentru clientii casnici este prevazuta acordarea unei compensatii unitare in valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, in cazul energiei electrice, si in valoare de cel mult 40% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, in cazul gazelor…

- Potrivit proiectului de Ordonanta, pentru clientii casnici se prevede acordarea unei compensatii unitare in valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, in cazul energiei electrice, si in valoare de cel mult 40% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar,…